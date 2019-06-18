Сторитейлинг

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт12 заявок193 просмотра

Необходим сторитейлинг на мебельную тематику (дизайн интерьера, корпусная мебель, технологии, новинки) . Кому интересно, кого это зажигает, кто любит изучать материал и писать,делиться - откликайтесь!

6 лет назад
dizelvip33
Дмитрий 
36 лет
6 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров