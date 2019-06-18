Требуется грамотный копирайтер, для написания нескольких статей по автомобильной тематике. Требования: 1. Знание тематики 2. Грамотный русский язык, общительность, креативность От вас: - примеры работ по ...
Написание и размещение отзывов на сайтах (разовая работа)
Здравствуйте,
Нужно разместить ряд отзывов на сайтах отзывов (otzovik, irecommend и т.п.).
Для этого регистрируетесь на имейл, который я вам дам, и оставляете отзывы о чем угодно — о любых товарах и услугах.
Требование: отзывы должны быть содержательные, не менее 500 знаков каждый.
Оплата за каждый отзыв от 10 до 30 рублей (или по курсу в гривнах). Стоимость зависит от конкретного сайта. Например, оставив 40 отзывов на irecommend, вы получаете 1200 руб
Как правило, нужно будет на каждом сервисе отзывов оставить от 30 отзывов.
Далее вы заполняете отчет с кратким описанием, о чем Вы писали (форму вышлю) и передаете доступы к аккаунту мне, а я оплачиваю вашу работу (яндекс деньги, WMR, приватбанк)
После оплаты права на аккаунт переходят ко мне.
По срокам требований нет: можно за пару дней сделать, а можно и недели 2–3. Но главное - не пропадать!
И еще: нужны только девушки, мужчин прошу не беспокоить.
Жду заявок.
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