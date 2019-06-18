Написание 8 текстов тематика кондиционеры

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Закрыт18 заявок204 просмотра

добрый день, нужны 8 уникальных тестов, размером каждый 1000 символов для сайта по продажи кондиционеров.

Желательно под ключивики, но это еще обсуждаемо

Ждем предложений по стоимости

Спасибо.

6 лет назад
seregapr
Сергей 
40 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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