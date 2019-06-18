Требуется грамотный копирайтер, для написания нескольких статей по автомобильной тематике. Требования: 1. Знание тематики 2. Грамотный русский язык, общительность, креативность От вас: - примеры работ по ...
Написание 8 текстов тематика кондиционеры
добрый день, нужны 8 уникальных тестов, размером каждый 1000 символов для сайта по продажи кондиционеров.
Желательно под ключивики, но это еще обсуждаемо
Ждем предложений по стоимости
Спасибо.
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