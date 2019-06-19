Требуется копирайтер для проекта по информационным системам

  1. Биржа фриланса
  2. Копирайтинг
Закрыт7 заявок230 просмотров

Требуется копирайтер, который имеет опыт написания материалов по информационным системам (1-С, ЛИС, CRM). Четкое ТЗ гарантирую, предлагайте свои ставки.

6 лет назад
Nainglia
Ольга 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Нет заявок фрилансеров