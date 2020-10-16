Nainglia

Ольга Nainglia

 
48 лет
10 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Пишу только качественные тексты.

Башкатова Ольга Анатольевна

Профессиональный журналист с 1994 года ( опыт: газеты, ТВ, издание собственной книги). По второму образованию - маркетолог.  Специализируюсь на медицине, интернет-маркетинге, инфобизнесе.

Пишу классные тексты для лендингов.  Предоставляю сразу прототип в Axure с проработкой каждой группы целевой аудитории и привлекательным торговым предложением.

 Могу быть полезна тем, кому нужны серьёзные аналитические статьи.

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Отзывы заказчиков

rodjer5454
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$370
10 баллов
4 года назад
[Необходимо провести интервью + создать прототип сайта]
Ольга, сильный маркетолог и ответственный специалист! Поставленная задача был выполнена полностью и в срок! Будем работать дальше..
Проект еще полностью не закончен, но могу сказать, что с Андреем очень приятно работать. Все задачи обсуждаются, проговариваются, Заказчик слышит и отлично договаривается. Рекомендую всем к сотрудничеству, и сама надеюсь на дальнейшую работу.
Ответный отзыв
rifprom
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$100
9 баллов
4 года назад
Разработать структуру и акценты посадочной страницы
Не всё получилось, но проект был достаточно сложным и справедливо будет отметить, что у Ольги по многим вопросам было мало данных и приходилось работать с тем что есть, отсюда возможно и результат получился не совсем таким, как мы его видели (опять же субъективная оценка). Из положительных моментов - работа была сдана вовремя, Ольга была на связи и по всем вопросам быстро реагировала.
Один из худших заказчиков за всю мою практику. Человек глубоко болен психически, получает явное удовольствие от обесценивания чужой работы. Придирается к таким мелочам, о которых даже вспоминать не хочется. Это тот редкий случай, когда человеку желаешь всего самого наихудшего. У меня редко такое бывает, но когда желаю - всегда сбывается. Не рекомендую никому с ним связываться - психопатия в чистом виде.
Ответный отзыв
llolla
Катя 
41 год
16 лет в сервисе
Была
год назад
$50
10 баллов
5 лет назад
Продающая структура лендинга
Спасибо большое за качественную работу. Профессионал с большой букву. Буду сотрудничать.
Катерина содействовала работе в полной мере: она организовала ответы на дополнительные вопросы, предоставила все необходимые исходники, была терпима и деликатна по срокам. Очень приятное впечатление от Заказчика, искренне хочется пожелать ей больших успехов)))) Рекомендую.
Ответный отзыв
maksim-nb
Максим 
41 год
13 лет в сервисе
Был
13 дней назад
$150
10 баллов
5 лет назад
Для юридического сайта нужно УТП
Работа выполнена качественно, времени на задачу Ольга не пожалела. Рекомендую как профессионального копирайтера.
Очень рада, что нашла Максима, как заказчика! Толковый, коммуникабельный, тактичный))) Рекомендую.
Ответный отзыв
tvoy
43 года
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Нужно написать экспертную статью по светодиодным светильникам
Так вроде нормально, единственное не удобно оплачивать
Отличный Заказчик!!! Не ленится перезвонить и объяснить какие-то нюансы. Прямое и конкретное ТЗ. Оплатил больше, чем договаривались изначально. Что еще можно хотеть от Заказчика? Рекомендую настоятельно!!!
Ответный отзыв
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Копирайтинг
37 отзывов
$3/час
от $10от 2 дней
#101