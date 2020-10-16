Пишу только качественные тексты.
Башкатова Ольга Анатольевна
Профессиональный журналист с 1994 года ( опыт: газеты, ТВ, издание собственной книги). По второму образованию - маркетолог. Специализируюсь на медицине, интернет-маркетинге, инфобизнесе.
Пишу классные тексты для лендингов. Предоставляю сразу прототип в Axure с проработкой каждой группы целевой аудитории и привлекательным торговым предложением.
Могу быть полезна тем, кому нужны серьёзные аналитические статьи.
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Отзывы заказчиков
$370
10 баллов
4 года назад
Ольга, сильный маркетолог и ответственный специалист! Поставленная задача был выполнена полностью и в срок! Будем работать дальше..
Ответный отзыв
Проект еще полностью не закончен, но могу сказать, что с Андреем очень приятно работать. Все задачи обсуждаются, проговариваются, Заказчик слышит и отлично договаривается. Рекомендую всем к сотрудничеству, и сама надеюсь на дальнейшую работу.
$100
9 баллов
4 года назад
Не всё получилось, но проект был достаточно сложным и справедливо будет отметить, что у Ольги по многим вопросам было мало данных и приходилось работать с тем что есть, отсюда возможно и результат получился не совсем таким, как мы его видели (опять же субъективная оценка). Из положительных моментов - работа была сдана вовремя, Ольга была на связи и по всем вопросам быстро реагировала.
Ответный отзыв
Один из худших заказчиков за всю мою практику. Человек глубоко болен психически, получает явное удовольствие от обесценивания чужой работы. Придирается к таким мелочам, о которых даже вспоминать не хочется. Это тот редкий случай, когда человеку желаешь всего самого наихудшего. У меня редко такое бывает, но когда желаю - всегда сбывается. Не рекомендую никому с ним связываться - психопатия в чистом виде.
$50
10 баллов
5 лет назад
Спасибо большое за качественную работу. Профессионал с большой букву. Буду сотрудничать.
Ответный отзыв
Катерина содействовала работе в полной мере: она организовала ответы на дополнительные вопросы, предоставила все необходимые исходники, была терпима и деликатна по срокам. Очень приятное впечатление от Заказчика, искренне хочется пожелать ей больших успехов)))) Рекомендую.
$150
10 баллов
5 лет назад
Работа выполнена качественно, времени на задачу Ольга не пожалела. Рекомендую как профессионального копирайтера.
Ответный отзыв
Очень рада, что нашла Максима, как заказчика! Толковый, коммуникабельный, тактичный))) Рекомендую.
$20
10 баллов
5 лет назад
Так вроде нормально, единственное не удобно оплачивать
Ответный отзыв
Отличный Заказчик!!! Не ленится перезвонить и объяснить какие-то нюансы. Прямое и конкретное ТЗ. Оплатил больше, чем договаривались изначально. Что еще можно хотеть от Заказчика? Рекомендую настоятельно!!!
Копирайтинг
37 отзывов
$3/час
от $10от 2 дней
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