Не всё получилось, но проект был достаточно сложным и справедливо будет отметить, что у Ольги по многим вопросам было мало данных и приходилось работать с тем что есть, отсюда возможно и результат получился не совсем таким, как мы его видели (опять же субъективная оценка). Из положительных моментов - работа была сдана вовремя, Ольга была на связи и по всем вопросам быстро реагировала.