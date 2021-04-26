rodjer5454

Андрей rodjer5454

 
35 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$185
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
2
безопасных платежей

Отзывы фрилансеров

Nainglia
Ольга 
48 лет
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
$370
10 баллов
4 года назад
[Необходимо провести интервью + создать прототип сайта]
Проект еще полностью не закончен, но могу сказать, что с Андреем очень приятно работать. Все задачи обсуждаются, проговариваются, Заказчик слышит и отлично договаривается. Рекомендую всем к сотрудничеству, и сама надеюсь на дальнейшую работу.
Ольга, сильный маркетолог и ответственный специалист! Поставленная задача был выполнена полностью и в срок! Будем работать дальше..
Ответный отзыв
ivanwdev
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
$170
10 баллов
4 года назад
[Верстка многостраничного сайта с настройкой форм]
Андрей - отличный заказчик, быстрый фидбек и оплата. Буду рад поработать снова)
Качественный исполнитель! Закрыл задачу от А до Я. Даже чуть больше за дополнительную плату. Хорошее качество верстки! Рекомендую!
Ответный отзыв
richalex
40 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$165
10 баллов
8 лет назад
Дизайн корпоративного сайта для сбора регистраций AVON
Спасибо, Андрей))) Отдельно спасибо за скоростную оплату. Рад был помочь. Обращайся!
Александр очень достойные дизайнер!! Оч приятно было отработать первый проект, будем двигаться дальше! Понравился его оперативная и качественная работа!
Ответный отзыв
sorin57
68 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад
$20
7 баллов
8 лет назад
Шаблонные объявления для Авито
Заказчик не выплатил полностью оговоренную сумму. При предварительной договорённости 4$ за 1000 знаков, он оплатил 500 рублей за 10.000 знаков. То есть 20% суммы. Мотивировал тем, что шаблон среднего уровня, а ему нужен высокого. При этом написанный мной шаблон, даже чуть выше по показателям, чем тот, что представил для примера заказчик. То есть имеет показатель по схожести копий 0.3 - 3.5 ( у образца 0.6 - 4.5) при 1000 копий (в задании – 300 копий). Не берусь утверждать что написанный мной шаблон высокого уровня, но не может цена быть ниже в 5 раз.
TarasovDizain
Петр 
42 года
12 лет в сервисе
Был
год назад
$25
10 баллов
9 лет назад
Визуализация - детальная визуализация детских трусиков-подгузников
Спасибо за интересный проект.Задача стояла сложная но все таки была выполнена.По оплате проблем не возникло. Буду рад дальнейшему сотрудничеству
Долго и кропотливо работали с Петром. Задача была не из легких, честно. На тот момент, когда только начинали работать и у меня было лишь слегка поверхностное представление об визуализации. Но походу дела, Петр смог дать мне понять основные детали. Показал себя качественным исполнителем. Сроки были установлены в которые мы не уложились, да и ежу понятно почему, было слишком мало времени для такой работы. Рекомендую, Петра, как профессионала в своем деле!
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