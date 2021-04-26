rodjer5454

Ищем специалиста для доработки корпоративного сайта на 1С Битрикс. Необходимы услуги по верстке и программированию, а также сопровождение сайта. В ответном письме укажите стоимость часа работы. Техническое задание будет предоставлено дополнительно.
- Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт3 года назад
Требуется выполнить HTML-верстку сайта в соответствии с техническим заданием. Необходимо также настроить отправку данных с форм. Ожидаются вопросы по ТЗ и информация о стоимости выполнения проекта.HTML-верстка18 заявокЗакрыт3 года назад
Необходима настройка целей в метрике для проекта с учетом контекстной рекламы. Техническое задание будет предоставлено в личных сообщениях. Ожидается проработка всех необходимых параметров для успешного выполнения задачи.Контекстная реклама7 заявокЗакрыт3 года назад
Необходима верстка и программинг корпоративного сайта. Подробные технические задания для верстки и программинга. Ожидаются предложения по платформе для реализации проекта. Пожалуйста, ознакомьтесь с ТЗ и предложите свои решения.HTML-верстка10 заявокЗакрыт3 года назад
- $183
Требуется разработать дизайн корпоративного сайта с исходниками в Figma. Необходимо создать главную страницу (посадочную), страницу 'Спасибо' и поп-ап окна. Подробное техническое задание уже составлено.Дизайн сайтов1 исполнительЗавершен3 года назад
Здравствуйте! необходим исполнитель, который создаст качественный прототип сайтаПрилагаю подробное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1cNLP-Vnu-Rtja2Zb3U49kv0NcBIEY6K1UDWk4ygU1ww/edit?usp=sharingДизайн сайтов1 исполнительЗавершен4 года назад
Здравствуйте! необходим исполнитель, который создаст качественный прототип сайтаПрилагаю подробное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1cNLP-Vnu-Rtja2Zb3U49kv0NcBIEY6K1UDWk4ygU1ww/edit?usp=sharingДизайн сайтовнет заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! необходим исполнитель, который создаст качественный прототип сайтаПрилагаю подробное ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1cNLP-Vnu-Rtja2Zb3U49kv0NcBIEY6K1UDWk4ygU1ww/edit?usp=sharingДизайн сайтов6 заявокЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходимо: Задача: необходимо подобрать и развернуть готовое решение (шаблон сайта визитки) на CMS желательно с действующей лицензией. Главное пожелание, чтобы сайт вызывал доверие! На сайте должна быть Админка, чтобы ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $170
Необходима качественная, адаптивная верстка макетов дизайна многостраничный сайт с путями переходами между страницами, а также настроить проверку и отправку с форм. Отправщик форм необходимо реализовать таким образом, чтобы было понятно с какой Точки Входа (формы) ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен4 года назад
- $170
Необходима качественная, адаптивная верстка макетов дизайна многостраничный сайт с путями переходами между страницами, а также настроить проверку и отправку с форм. Отправщик форм необходимо реализовать таким образом, чтобы было понятно с какой Точки Входа (формы) ...HTML-верстка2 заявкиЗакрыт4 года назад
Добрый день! Необходима первичная консультация и возможно дальнейшее Юридическое и Техническое сопровождение по проблеме блокировки РКН. Ищу специалиста, у которого есть реальный практический опыт в этом вопросе. В ответ ...Юридические услуги3 заявкиЗакрыт4 года назад
- $80
Необходима верстка 5 страниц одностраничного формат. Подробное ТЗ здесь — https://docs.google.com/document/d/1gsBxMxrvrK2YWQytCgq4HTML-верстка38 заявокЗакрыт5 лет назад
Еще раз прикреплю все страницы прототипа и исходник — Смысл задачи: Дизайн необходимо с нуля, с качественной прорисовкой макета и его деталей, для последующей верстки.Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Нужна помощь. Избавиться от назойливого бота. Которые оставляет заявки на сайте. Максимально все подробно описал в ГуглДокументе – docs.google.com/document/... ЗАДАЧА: нужно избавиться и сделать так, ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо ведение, сопровождение и оптимизация проекта в Яндекс.Маркете. Так же есть задача по аудита еще одного магазина в ЯМ. В целом ищу команду специалистов ...Поисковые системы (SEO)8 заявокЗакрыт5 лет назад
ДОбрый день! Необходима качественная верстка одностраничного сайта + настройка отправки заявок с сайта. Максимально подробно все описано в ТЗ - https://docs.google.com/document/d/1HRfQDmbfkrGz8TFiZcOLvcX7OuxJzXYxQ00LngI8lXU/edit# В ответ на проект напишите стоимость и сроки.HTML-верстка19 заявокЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо реализовать, настроить, помочь пройти модерацию Яндекс.Маркета для интернет магазина. Ссылку могу прислать в отклике сообщением. ВСЕ ШАБЛОННЫЕ ОТВЕТЫ ИГНОРИРУЮ, ПИШИТЕ В ОТВЕТЕ СТОИМОСТЬ И ВАШ ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо доработать интернет-магазин optorion.ru Правки описаны в Гугл документе. Начинаются и заканчиваются со слова ОЦЕНКА. На другое не обращаться внимание. https://docs.google.com/document/d/1zFB7S5Nec4JByaH3mLe4u15CugrOTMROcgZb1sTw6tM/edit ВНИМАНИЕ ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Стоит следующая задача. Есть ТЗ по настройке Контекстной рекламы https://docs.google.com/document/d/1biiAyu_ZI1ywjEvCeRGLSigMYXAUbW_IVQBaEF4K1QA/edit Необходимо собраться семантическое ядро для данного проекта: 1. Составить смысловую карту (включить туда все ...Поисковые системы (SEO)7 заявокЗакрыт7 лет назад