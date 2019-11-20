Дизайн сайтов, лендингов. Адаптивный дизайн.
Телефон: +7 919 677 87 87
E-mail: [email protected]
Skype: forestalltime
Сайт: http://yesmax.ru
Дорого & Круто!
— Дизайн сайтов, лендингов.
— Флеш, gif, html5 баннеры.
— Презентации для бизнеса.
— Фирменный стиль.
Условия работы:
— Бюджет: всего от 3750 руб.
— Простая схема оплаты: 50/50.
— Сроки: всего 3 дня в сред.
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Портфолио
- Дизайн лендинга для строительной компании98 просмотров
- Дизайн лендинга для клининговой компании133 просмотра
- Дизайн сайт для лотереи83 просмотра
- Дизайн лендинга для криптовалютной биржи53 просмотра
- Пример мобильной версии лендинга59 просмотров
- Дизайн лендинга для строительной компании54 просмотра
- Дизайн лендинга для строительной компании53 просмотра
- Дизайн лендинга для Snowbay303 просмотра
- Дизайн Landing page для Base (Бейс)305 просмотров
- Дизайн Landing page для компании Пластмастер СПб387 просмотров
- Дизайн Landing page для Giroskuter.net.ru384 просмотра
- Дизайн landing page для Стратагема Управления958 просмотров
Отзывы заказчиков
$185
10 баллов
3 года назад
Figma
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$45
10 баллов
5 лет назад
Очень грамотный специалист.
Ответный отзыв
Спасибо) Рад был помочь, обращайтесь)
$15
10 баллов
5 лет назад
Все отлично. По делу и в срок. Буду обращаться. Спасибо
Ответный отзыв
Спасибо и Вам) Рад был помочь, обращайтесь)
$150
6 баллов
5 лет назад
От сотрудничества с Александром осталось нейтральное впечатление.
Ответный отзыв
Все гуд! Рекомендую)
$220
10 баллов
6 лет назад
Все отлично. Дизайн удачный. Сайт запущен. Сроки выдержаны. Верстальщики отметили высокое качество шаблонов. Верстать было удобно и просто.
Ответный отзыв
Спасибо больше за отзыв) Обращайтесь, рад буду помочь)