richalex

Александр richalex

 
40 лет
16 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Дизайн сайтов, лендингов. Адаптивный дизайн.

Телефон: +7 919 677 87 87

E-mail: [email protected]      

Skype: forestalltime

Сайт: http://yesmax.ru

Дорого & Круто!

— Дизайн сайтов, лендингов.

— Флеш, gif, html5 баннеры.

— Презентации для бизнеса.

— Фирменный стиль.

Условия работы:

— Бюджет: всего от 3750 руб.

— Простая схема оплаты: 50/50.

— Сроки: всего 3 дня в сред.

http://yesmax.ru/condition/

Design by "Yes, Maximum"

YesMax © 2002-2016.

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Отзывы заказчиков

rodjer5454
Андрей 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад
$185
10 баллов
3 года назад
[Дизайн корпоративного сайта]
Figma
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
antonzh
Антон 
51 год
6 лет в сервисе
Был
25 дней назад
$45
10 баллов
5 лет назад
Разработать дизайн одной страницы для интернет магазина
Очень грамотный специалист.
Спасибо) Рад был помочь, обращайтесь)
Ответный отзыв
alexmihaylau
38 лет
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$15
10 баллов
5 лет назад
Шапка для интернет магазина
Все отлично. По делу и в срок. Буду обращаться. Спасибо
Спасибо и Вам) Рад был помочь, обращайтесь)
Ответный отзыв
inturist
Алексей 
52 года
15 лет в сервисе
Был
16 дней назад
$150
6 баллов
5 лет назад
Консультация по элементам дизайна сайта
От сотрудничества с Александром осталось нейтральное впечатление.
Все гуд! Рекомендую)
Ответный отзыв
pivolan
40 лет
15 лет в сервисе
Был
год назад
$220
10 баллов
6 лет назад
Дизайн сайта розыгрыши криптовалюты
Все отлично. Дизайн удачный. Сайт запущен. Сроки выдержаны. Верстальщики отметили высокое качество шаблонов. Верстать было удобно и просто.
Спасибо больше за отзыв) Обращайтесь, рад буду помочь)
Ответный отзыв
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