TTS machine learning, Django restapi

Привет! Я опытный программист с фокусом на крупных проектах и опытом работы в крупных компаниях, в том числе в крупнейшем видеохостинге Stripchat. Моя специализация - веб-разработка, в основном backend. У меня большой опыт работы с разными языками программирования и фреймворками, но основным моим инструментом является Symfony. Я также работал с Python, в частности с фреймворком Django, и умею быстро создавать API для стандартных веб-сервисов. Я имею около 4 лет опыта использования Golang в своих и профессиональных проектах для крупных монолитов для торговли на биржах и мелких скриптов для быстрой обработки данных. Мой стек технологий включает также базы данных MySQL, Clickhouse, Vertica, MongoDB, а также основные инструменты разработки, такие как ELK, Sentry, Docker, Gitlab CI/CD. Я знаком с несколькими инструментами для реализации CI/CD, но предпочитаю Jenkins. Я имею большой опыт как в роли программиста-одиночки, так и в командной работе, а также был в роли руководителя и менеджера проектов.

В данный момент я фокусируюсь на разработке API на базе Django Python и TTS machine laerning считаю его очень эффективным и отличным для базовых потребностей. Мой код покрыт тестами, но без фанатизма, а при разработке я придерживаюсь event-driven подхода. Я предоставляю услуги по разработке Django Rest API и настройке моделей TTS для тренировки TextToSpeech.

Я предоставляю услугу настройки TTS моделей, которая позволит вам быстро и эффективно начать работу с готовой моделью или же тренировать свою с нуля.



Я готов настроить разные типы моделей TTS, включая мультиязыковые и мультиголосовые. Вы сможете запустить процесс тренировки на любом сервисе и следить за его процессом. В результате вы получите готовую модель, которую можно будет использовать для создания речевых сообщений или дальнейшего дообучения.



Я готов настроить модели на основе опенсорсного датасета, а также предоставить готовые скрипты для обработки датасетов, уменьшения шума и удаления тишины в начале и конце аудио. Вы сможете выбрать один язык из самых популярных, таких как английский, русский, немецкий, французский, испанский и итальянский.



Я также предоставляю дополнительные услуги, такие как настройка моделей на нескольких языках и оптимизация под вашу конкретную задачу.



Стоимость моей услуги - 25 тысяч рублей. Обращайтесь ко мне лично, и я готов помочь вам создать профессиональную модель TTS!