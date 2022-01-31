[Доработки сайта на 1С Битрикс]

Системы управления (CMS)Закрыт8 заявок588 просмотров
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Здравствуйте!

Необходимы доработки (верстка и программинг) по корпоративному сайту и последующего его сопровождение.

CMS - Битрикс

Ответным письмом напишите стоимость часа работы?

Я в свою очередь пришлю ТЗ на корректировки и ссылку на сайт.

2 года назад
rodjer5454
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад