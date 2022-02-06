Нужен плагин для сайта WordPress (Plugin Call now)

Мне нужен плагин для моего WordPress сайта. Альтернатив вот этого https://ru.wordpress.org/plugins/call-now-button/.

Мне интересует вариант который есть в сайте Авито. Мне нужен точная копия всех деталей, кроме того, что во время отклика на кнопку "Написать", человеку должен перенаправить на Вотсап. И в коде надо использовать последние версии языков с помощью которого будете написать.