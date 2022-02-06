Нужен плагин для сайта WordPress (Plugin Call now)

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки686 просмотров
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Мне нужен плагин для моего WordPress сайта. Альтернатив вот этого https://ru.wordpress.org/plugins/call-now-button/.

Мне интересует вариант который есть в сайте Авито. Мне нужен точная копия всех деталей, кроме того, что во время отклика на кнопку "Написать", человеку должен перенаправить на Вотсап. И в коде надо использовать последние версии языков с помощью которого будете написать.

WordPress
2 года назад
Dero79
Давид 
41 годРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
playsetler
Роман 
33 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
год назад
47 отзывов(-2)
2 года назад
$55
4 дня
RUB
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