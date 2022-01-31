Задачи по вп

$200
Системы управления (CMS)Завершен1 заявка495 просмотров
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Задачи на вп

заказ для Михаила

2 года назад
IgorChernenko
31 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
Mihairu
Михаил 
24 годаФинляндия
8 лет в сервисе
Был
3 дня назад
2 года назад
$200
4 дня
Все круто, работаем не в первый раз и однозначно работаем дальше )
Спасибо за интересные задачи, буду рад поработать вновь. 🔥