Доработать уже существующий сайт на тильде

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок882 просмотра
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Есть сайт на тильде, созданы все страницы, проработан дизайн-код, готовы все текста. Необходимо уделить 1 полный рабочий день для того чтобы в формате лайв общения доработать мелкие детали, внести правки + помощь с контент-менеджментом. Причина - наш дизайнер уехал в отпуск, а дедлайн до вторника 01.02.

2 года назад
guest_16435510017491
2 года в сервисе
Был
2 года назад