Доработать уже существующий сайт на тильде

Есть сайт на тильде, созданы все страницы, проработан дизайн-код, готовы все текста. Необходимо уделить 1 полный рабочий день для того чтобы в формате лайв общения доработать мелкие детали, внести правки + помощь с контент-менеджментом. Причина - наш дизайнер уехал в отпуск, а дедлайн до вторника 01.02.