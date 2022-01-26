Перенести сайт vodapol.ru на движок

Необходимо реализовать, опубликовать в маркет и поддерживать актуальность плагинов для нескольких CMS систем: WordPress, 1С-Битрикс, Joomla, Tilda, OpenCart. Плагин позволяет принемать оплату банковской картой / Gpay / applePay в магазину на CMS. Функционал идентичный для всех модулей, ...
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Здравствуйте!
Необходимо перенести сайт vodapol.ru на CMS(сейчас ее нет), перенести весь контент и в случае изменения URL сделать 301 редирект со старой ссылки на новую.
Дизайн на новом движке предлагайте сами, тематика - водяной теплый пол. Дизайн должен быть полностью адаптивный.
Движок сайта на ваше усмотрение.
Перенести надо будет такие разделы главного меню как: технология, объекты, статьи, калькулятор, цены, контакты.
Указывайте пож-та стоимость и сроки.
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