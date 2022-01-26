Перенести сайт vodapol.ru на движок

Здравствуйте!

Необходимо перенести сайт vodapol.ru на CMS(сейчас ее нет), перенести весь контент и в случае изменения URL сделать 301 редирект со старой ссылки на новую.

Дизайн на новом движке предлагайте сами, тематика - водяной теплый пол. Дизайн должен быть полностью адаптивный.

Движок сайта на ваше усмотрение.

Перенести надо будет такие разделы главного меню как: технология, объекты, статьи, калькулятор, цены, контакты.

Указывайте пож-та стоимость и сроки.