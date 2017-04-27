Здравствуйте! Необходима верстка сайта http://deltaorigin.com/ с движком Битрикс: Мы хотели бы еще сделать следующее на сайте: 1. Вставить в начало текста и справа на главной слайдер из трех картинок(картинки предоставим), по ширине его сделать на 50% страницы. 2. Так ...