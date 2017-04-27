Здравствуйте! Необходимо перенести сайт vodapol.ru на CMS(сейчас ее нет), перенести весь контент и в случае изменения URL сделать 301 редирект со старой ссылки на новую. Дизайн на новом движке предлагайте сами, тематика - водяной теплый пол. ...
- Системы управления (CMS)7 заявокЗакрыт2 года назад
Здравствуйте! Необходимо разработать страницу ВАКАНСИИ на сайте [url=https://deltaorigin.com/]https://deltaorigin.com/[/url] (движок сайта Битрикс 17.5.9) и добавить пункт меню ВАКАНСИИ в основное меню. Разместить 4 тематических картинки, наводя на которых мышкой должен появляться текст, для каждой картинки свой текст. ...Веб-программирование5 заявокЗакрыт2 года назад
Необходимо нарисовать картинку подобную прикрепленной. Тематика картинки: криптовалюта Binance Coin. Предлагайте варианты, исполнителей может быть несколько.Иллюстрации и Рисунки20 заявокЗакрыт2 года назад
[b]Описание вакансии[/b]: В команду, занимающуюся продвижением проектов криптовалютной тематики в англоязычном сегменте, требуется помощник, способный взять на себя часть рутинных задач по наполнению сайтов контентом и построению ссылочной массы. Опыт работы необязателен (научим), однако ответственность и логическое мышление ...Управление проектами20 заявокЗакрыт2 года назад
Необходима доработка шаблона VIVAShop под движок CS-Cart Multi-Vendor, импорт прайсов товаров + множество мелких задач. Шаблон необходимо отредактировать под мебельную тематику.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт3 года назад
Требуется установка и настройка DLP-системы "DeviceLock" для предотвращения несанкционированной утечки информации. Более точное ТЗ будет формироваться во время настройки и тестирования. Настройка для локальной сети из 15-ти компьютеров. Указывайте пож-та почасовую стоимость работы.Системное администрирование1 исполнительЗавершен3 года назад
Необходимо создать англоязычную копию сайта https://deltaorigin.com/ на Битрикс и сделать переключатель языков в шапке сайта. Весь английский контент предоставим. Указывайте пож-та сроки и стоимость.Интернет-магазины10 заявокЗакрыт3 года назад
Необходимо создать интернет-магазин запчастей. Имеется база запчастей(65000 шт запчастей, цены на эти запчасти в зависимости от количества заказа и пользователи). База регулярно обновляется. В данном интернет-магазине необходимо создать ежесуточный импорт данных(запчасти, цены, пользователи) базы. [b]Техзадание ...Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходимо разработать 2 рекламных буклета для ООО "ДельтаОриджин" ( https://deltastandards.ru/ ) 1-й вариант буклета формата А4, сложенный в 3 раза (1.JPEG) 2-й вариант, книжечка, формат А4 (2.JPEG) Всю информацию для буклетов можно взять с сайта. Указывайте пож-та стоимость и сроки.Верстка полиграфии15 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходимосделать интернет-магазин с закрытой базой данных запчастей(вход на сайт осуществляется по заранее выданному логин/паролю), язык - английский. [b] [/b] [b]Описание сайта[/b]: -Шапка сайта. Логотип, название фирмы, краткая информация о пользователе(имя, компания, последний вход …), корзина с количеством товара. - Обычный поиск. Общаяпоисковая ...Интернет-магазины24 заявкиЗакрыт4 года назад
Необходимо разработать баннер для сайта https://deltaorigin.com/ который будет расположен в шапке сайта на месте надписи "ФАРМАКОПЕЙНЫЕ СТАНДАРТЫ (USP, EP, BP, ГФУ) ОНЛАЙН КАТАЛОГ, ЦЕНЫ И СРОКИ ДОСТАВКИ". Баннер должен привлекать внимание, гармонировать с основным дизайном и ...Баннеры29 заявокЗакрыт4 года назад
Здравствуйте! Необходимосделать интернет-магазин с закрытой базой данных запчастей(вход на сайт осуществляется по заранее выданному логин/паролю), язык - английский. [b] [/b] [b]Описание сайта[/b]: - Шапка сайта. Логотип, название фирмы,логин пользователя, корзина с количеством товара. - Однапоисковая строка для поиска по товарам. - Категории(всепроизводители ...Интернет-магазины14 заявокЗакрыт5 лет назад
Здравствуйте! Необходима верстка сайта http://deltaorigin.com/ с движком Битрикс: Мы хотели бы еще сделать следующее на сайте: 1. Вставить в начало текста и справа на главной слайдер из трех картинок(картинки предоставим), по ширине его сделать на 50% страницы. 2. Так ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Необходимо визуально, картинкой(или набором картинок), представить направление деятельности фирмы занимающейся ввозом, растаможкой и хранением(с соблюдением всех необходимых температурных норм) таких препаратов: [b] [/b]-незарегистрированные в РФ лекарственные средства(просто лекарственные средства), ...Иллюстрации и Рисунки10 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сверстать лендинговую страницу для услуги доставки и растаможки иностранных химических реактивов для сайта http://deltaorigin.com/Дизайн сайтов18 заявокЗакрыт6 лет назад
Необходимо сделать сайт на Битрикс. ТЗ: [b]Движок:[/b] Битрикс, лицензия есть. [b]Дизайн сайта:[/b] должен быть полностью адаптивный, подобный сайту [url=https://deltastandards.ru/]https://deltastandards.ru/[/url] . Основные цвета для сайта: белый и синий. [b]Админка сайта:[/b] должна быть возможность редактировать меню(меню двухуровневое) и страницы. [b]Контент:[/b] текст, ...Сайты «под ключ»12 заявокЗакрыт6 лет назад
ТЗ: [b]Дизайн сайта:[/b] должен быть полностью адаптивный, подобныйсайту [url=https://deltastandards.ru/]https://deltastandards.ru/[/url] или макетам прикрепленным к проекту. Основныецвета для сайта: белый и синий. [b]Админка сайта: [/b]должна быть возможность редактироватьменю(меню двухуровневое) и страницы. [b]Контент:[/b] текст, картинки, видеоролики. Внимание, сайт не является интернет-магазином, просто ...Сайты «под ключ»41 заявкаЗакрыт6 лет назад
Добрый день! Сайт [b]deltastandards.ru[/b], CMS [b]Битрикс[/b]. Необходимо сделать следующее: 1. Переход на протокол https 2. Слешовая конструкция всех URL. Например, страница http://deltastandards.ru/clients/ со слешем на конце, хотя сама ссылка в меню без слеша http://deltastandards.ru/clients. Необходимо сделать чтобы все ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт6 лет назад
Здравствуйте! Необходимы тексты на главные страницы сайтов на тему "водяной теплый пол" объемом 3-5 Ксимв. Нужен копирайтер знакомый и понимающий устройство теплых водяных полов. Указывайте пож-та стоимость за 1000 симв. и сроки.Копирайтинг1 исполнительЗавершен7 лет назад
Здравствуйте! Не грузятся картинки на сайтах под OpenCart на сайтах http://nuna-kids.ru/ и http://mima-kids.ru/ Сколько будет стоить исправить ошибку и каковы сроки? Вот что написал хостер: "Видим ошибки в журнале логов сервера, к примеру: Nov 11 12:03:49 dorothy apache_error: [Fri ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад