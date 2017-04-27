glong2015

Андрей Ольберт glong2015

 
44 годаРоссия/Клин
8 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Описание профиля отсутствует
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$103
выплачено фрилансерам
20%
заказов с исполнителем
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Перенести сайт vodapol.ru на движок

    Здравствуйте! Необходимо перенести сайт vodapol.ru на CMS(сейчас ее нет), перенести весь контент и в случае изменения URL сделать 301 редирект со старой ссылки на новую. Дизайн на новом движке предлагайте сами, тематика - водяной теплый пол. ...

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Битрикс 17.5.9: создать страницу Вакансии

    Здравствуйте! Необходимо разработать страницу ВАКАНСИИ на сайте [url=https://deltaorigin.com/]https://deltaorigin.com/[/url] (движок сайта Битрикс 17.5.9) и добавить пункт меню ВАКАНСИИ в основное меню. Разместить 4 тематических картинки, наводя на которых мышкой должен появляться текст, для каждой картинки свой текст. ...

    БитриксФорма обратной связи
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Линкбилдер / контент-менеджер

    [b]Описание вакансии[/b]: В команду, занимающуюся продвижением проектов криптовалютной тематики в англоязычном сегменте, требуется помощник, способный взять на себя часть рутинных задач по наполнению сайтов контентом и построению ссылочной массы. Опыт работы необязателен (научим), однако ответственность и логическое мышление ...

    WordPressHTMLCSSPhotoshop
    Управление проектами20 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Установка и настройка DeviceLock DLP

    Требуется установка и настройка DLP-системы "DeviceLock" для предотвращения несанкционированной утечки информации. Более точное ТЗ будет формироваться во время настройки и тестирования. Настройка для локальной сети из 15-ти компьютеров. Указывайте пож-та почасовую стоимость работы.

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Создать англоязычную копию сайта deltaorigin.com (Битрикс)

    Необходимо создать англоязычную копию сайта https://deltaorigin.com/ на Битрикс и сделать переключатель языков в шапке сайта. Весь английский контент предоставим. Указывайте пож-та сроки и стоимость.

    БитриксСайт на Битрикс
    Интернет-магазины10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создание интеренет-магазина

    Необходимо создать интернет-магазин запчастей. Имеется база запчастей(65000 шт запчастей, цены на эти запчасти в зависимости от количества заказа и пользователи). База регулярно обновляется. В данном интернет-магазине необходимо создать ежесуточный импорт данных(запчасти, цены, пользователи) базы. [b]Техзадание ...

    Интернет-магазины21 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Рекламный буклет для фирмы

    Здравствуйте! Необходимо разработать 2 рекламных буклета для ООО "ДельтаОриджин" ( https://deltastandards.ru/ ) 1-й вариант буклета формата А4, сложенный в 3 раза (1.JPEG) 2-й вариант, книжечка, формат А4 (2.JPEG) Всю информацию для буклетов можно взять с сайта. Указывайте пож-та стоимость и сроки.

    Верстка полиграфии15 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание интернет-магазина с базой запчастей

    Здравствуйте! Необходимосделать интернет-магазин с закрытой базой данных запчастей(вход на сайт осуществляется по заранее выданному логин/паролю), язык - английский. [b] [/b] [b]Описание сайта[/b]: -Шапка сайта. Логотип, название фирмы, краткая информация о пользователе(имя, компания, последний вход …), корзина с количеством товара. - Обычный поиск. Общаяпоисковая ...

    Новости для сайтаКарточки товаров
    Интернет-магазины24 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание баннера для сайта

    Необходимо разработать баннер для сайта https://deltaorigin.com/ который будет расположен в шапке сайта на месте надписи "ФАРМАКОПЕЙНЫЕ СТАНДАРТЫ (USP, EP, BP, ГФУ) ОНЛАЙН КАТАЛОГ, ЦЕНЫ И СРОКИ ДОСТАВКИ". Баннер должен привлекать внимание, гармонировать с основным дизайном и ...

    Баннер для сайта
    Баннеры29 заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Создание интернет-магазина

    Здравствуйте! Необходимосделать интернет-магазин с закрытой базой данных запчастей(вход на сайт осуществляется по заранее выданному логин/паролю), язык - английский. [b] [/b] [b]Описание сайта[/b]: - Шапка сайта. Логотип, название фирмы,логин пользователя, корзина с количеством товара. - Однапоисковая строка для поиска по товарам. - Категории(всепроизводители ...

    Карточки товаров
    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Верстка сайта на Битрикс

    Здравствуйте! Необходима верстка сайта http://deltaorigin.com/ с движком Битрикс: Мы хотели бы еще сделать следующее на сайте: 1. Вставить в начало текста и справа на главной слайдер из трех картинок(картинки предоставим), по ширине его сделать на 50% страницы. 2. Так ...

    Верстка сайтаБитриксСайт на Битрикс
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Нарисовать картинку фармацевтической тематики

    Необходимо визуально, картинкой(или набором картинок), представить направление деятельности фирмы занимающейся ввозом, растаможкой и хранением(с соблюдением всех необходимых температурных норм) таких препаратов: [b]  [/b]-незарегистрированные в РФ лекарственные средства(просто лекарственные средства),   ...

    Дизайн сайта
    Иллюстрации и Рисунки10 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Сайт в неск. страниц на Битриксе

    Необходимо сделать сайт на Битрикс. ТЗ: [b]Движок:[/b] Битрикс, лицензия есть. [b]Дизайн сайта:[/b] должен быть полностью адаптивный, подобный сайту [url=https://deltastandards.ru/]https://deltastandards.ru/[/url]  . Основные цвета для сайта: белый и синий. [b]Админка сайта:[/b] должна быть возможность редактировать меню(меню двухуровневое) и страницы. [b]Контент:[/b] текст, ...

    Дизайн сайтаБитриксСайт на Битрикс
    Сайты «под ключ»12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Необходим простой сайт на несколько страниц на любом движке

    ТЗ: [b]Дизайн сайта:[/b] должен быть полностью адаптивный, подобныйсайту [url=https://deltastandards.ru/]https://deltastandards.ru/[/url]  или макетам прикрепленным к проекту. Основныецвета для сайта: белый и синий. [b]Админка сайта: [/b]должна быть возможность редактироватьменю(меню двухуровневое) и страницы. [b]Контент:[/b] текст, картинки, видеоролики. Внимание, сайт не является интернет-магазином, просто ...

    Дизайн сайта
    Сайты «под ключ»41 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Глобальная верстка и доработка сайта на Битрикс

    Добрый день! Сайт [b]deltastandards.ru[/b], CMS [b]Битрикс[/b]. Необходимо сделать следующее: 1. Переход на протокол https 2. Слешовая конструкция всех URL. Например, страница http://deltastandards.ru/clients/ со слешем на конце, хотя сама ссылка в меню без слеша http://deltastandards.ru/clients. Необходимо сделать чтобы все ...

    БитриксСайт на БитриксКарточки товаров
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Копирайт на тему "водяной теплый пол"

    Здравствуйте! Необходимы тексты на главные страницы сайтов на тему "водяной теплый пол" объемом 3-5 Ксимв. Нужен копирайтер знакомый и понимающий устройство теплых водяных полов. Указывайте пож-та стоимость за 1000 симв. и сроки.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Не грузятся картинки на сайтах под OpenCart

    Здравствуйте! Не грузятся картинки на сайтах под OpenCart на сайтах http://nuna-kids.ru/  и  http://mima-kids.ru/ Сколько будет стоить исправить ошибку и каковы сроки? Вот что написал хостер: "Видим ошибки в журнале логов сервера, к примеру: Nov 11 12:03:49 dorothy apache_error: [Fri ...

    PHPOpenCart
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
DimaShpak
Дмитрий 
43 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$103
10 баллов
3 года назад
Установка и настройка DeviceLock DLP
Спасибо за интересную работу. Оплата без проблем.
Сделано все было быстро и качественно! Дмитрий человек внимательный и коммуникабельный. Цены у него не высокие, лишних денег не берет.
Ответный отзыв
konstantin-kr
Костя 
30 летУкраина
7 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$30
10 баллов
6 лет назад
Верстка сайта на Битрикс
Отличный заказчик, четкое ТЗ, оплата в строк
Хорошо сделанная работа! Было затянуто время работ, но итог такой как я хотел.
Ответный отзыв
Svetlana_write
Светлана 
40 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$12
10 баллов
7 лет назад
Копирайт на тему "водяной теплый пол"
Отличный заказчик! Грамотная постановка ТЗ, всегда на связи. Андрей в теме поставленной задачи, сам является специалистом в данной области, поэтому грамотно отвечал на все технические вопросы. Очень приятно с Вами работать! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Очень хороший копирайтер! Но главное то, что Светлана полностью изучила тематику и написала технически грамотные тексты!
Ответный отзыв
flashbag
Олег 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Копирование перечня заболеваний с сайта на сайт
Все прошло отлично!
Уже второй раз пользуюсь услугами Олега и снова прекрасный результат!
Ответный отзыв
flashbag
Олег 
29 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$60
10 баллов
7 лет назад
Копирование перечня заболеваний с сайта на сайт
Отличный заказчик, сработались хорошо. Рекомендую к сотрудничеству.
Четко и грамотно выполнил работу, качество работы порадовало отдельно!
Ответный отзыв