Копирование перечня заболеваний с сайта на сайт

Сайт http://www.yugpatent.ru/ CMS joomla 1) Нужно поправить кросбраузерность(вроде совсем не много проблем) 2) Сделать так, что бы этот тест https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ сайт проходил на 100 из 100(или близкое к этому) 3) В статьях(пример http://www.yugpatent.ru/statii/news/ugolovnoe-delo-o-narushenii-avtorskikh-prav-vozbuzhdeno-v-vyselkovskom-rajone-krasnodarskogo-kraya) настроить блок "Читайте еще". Пример модуля, который можно поставить ExtraNews
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Здравствуйте!
Необходимо скопировать весь перечень заболеваний https://denascorp.ru/?t=med на сайт http://denas-russia.ru/ (на движке PrestaShop, реализован мультисайт) вместе с картинками (перечень заболеваний будет располагаться в отдельном пункте главного меню).
Условия следующие:
- внешних ссылок быть не должно;
- все картинки в тексте должны будут подружаться с http://denas-russia.ru/.
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