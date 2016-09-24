Копирование перечня заболеваний с сайта на сайт

Здравствуйте!

Необходимо скопировать весь перечень заболеваний https://denascorp.ru/?t=med на сайт http://denas-russia.ru/ (на движке PrestaShop, реализован мультисайт) вместе с картинками (перечень заболеваний будет располагаться в отдельном пункте главного меню).

Условия следующие:

- внешних ссылок быть не должно;

- все картинки в тексте должны будут подружаться с http://denas-russia.ru/.