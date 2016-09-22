Доработка сайта на Drupal 7

У нас 2 сайта на Drupal 7. Ищем веб-разработчика на постоянное сотрудничество. Задачи самые разные.

Сейчас в первую очередь необходимо разогнать 1 из сайтов, для этого его видимо придется переработать.

Нам нужен человек который не просто умеет настраивать модули drupal, мы ищем разработчика php с представлением об ООП.

Компании и группы программистов не подходят. Нужен один нормальный php-программист, для долгосрочного сотрудничества.