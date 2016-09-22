Внести правки на сайт (БИТРИКС)

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки128 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Основная часть правок простая (мелкие моменты по верстке) и несколько небольших функциональных вопросов.

7 лет назад
derban
Сергей 
43 годаРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
2 отзыва
  • Похожие заказы

  • Разработка сайта на Битрикс

    Добрый день.     Требуется программирование сайта-каталога для компании, занимающейся продажей картин. CMS – MODx, либо по вашему предложению, максимально удобная для такого проекта. Часть страниц сверстана для другого сайта, потребуется изменить для них цветовое решение и ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Мобильное приложения на Cordova и Ionic Framework

    Ищу разработчика мобильных приложений на Ionic Framework 1.   Серверную часть пишем мы, от вас только фронтенд.  Подробности кандидатам.   От вас: Знание AngularJS и знакомство с Ionic.   В ответе укажите приложения, которые вы разрабатывали на ionic.

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Оптимизация нагрузки сайта на хостинг

    Добрый день! Есть ряд проблем с сайтом на Wordpress _skladovich.ru: - сайт создает огромную нагрузку на процессор сервера. Тариф хостинга http://joxi.ru/wRmzgXIWB6dJ2O, Информация о сервере http://joxi.ru/qVrwQocK9B502X. Необходимо решить проблему с нагрузкой. Пишите, пожалуйста, срок решения вопроса и стоимость. ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Настроить API интеграцию для сайта на WordPress

    1. Реализовать интеграцию доставки СДЭК в Вордпресс.   1) Реализовать автоматический расчет стоимости доставки с сайта СДЭК при вводе города (подгружать список городов с Сайта СДЭК) и выводить несколько вариантов доставки для конкретных городов (самовывоз, курьерская доставка, ...

    WordPress
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на DLE

    Доброго дня! нужно доработать верстку и функционал сайта на dle.  ТЗ во вложении. По тз могу подробней объяснить каждый пункт. Рабата по данному проекту будет еще. Надеюсь на долгосрочное сотрудничество.

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка Revive Adserver для загрузки html5-баннеров

    [b]Необходимо реализовать следующие функции: [/b] 1. Загрузка файлов на сервер. Рекламодатель присылает нам архив, содержащий стили, js-скрипты и html-код в разных файлах. Нужно сделать возможной загрузку этих файлов через интерфейс Revive Adserver. 2. При клике ...

    HTML
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на Wordpress

    Сайт 5(убрать)s.by Список задач: 1) Шторка (http://joxi.ru/v29Nk33fG7dd4A)  - сделать чтобы она тягалась при наведении на этот блок, следом за мышкой. Шторка есть сейчас на главной и на странице SYSTEM 2) Сейчас на сайте есть плагин AmoCRM, чтобы все ...

    WordPressДоработка сайта на WordPress
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад