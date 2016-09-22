Доработка Revive Adserver для загрузки html5-баннеров

Необходимо реализовать следующие функции:

1. Загрузка файлов на сервер.

Рекламодатель присылает нам архив, содержащий стили, js-скрипты и html-код в разных

файлах. Нужно сделать возможной загрузку этих файлов через интерфейс

Revive Adserver.

2. При клике по этому баннеру должен осуществляться переход по ссылке, которая указана в [поле]. Это поле нужно сделать и

написать инструкцию, как пользоваться. А мы напишем требования для

дизайнера – каким образом изменить ссылки в его коде, чтобы наша система

работала с этими ссылками, перенаправляя на, указанный в этом

специальном [поле], адрес.

3. В Revive Adserver ведётся статистика показов и кликов по баннерам. Необходимо реализовать подсчёт этой

статистики применительно к этим html-баннерам.

Поскольку, баннерокрутилкой пользуются неопытные пользователи, нужно сделать, чтобы

всё это происходило в наименьшее количество действий. Возможно, как

написание плагина для Revive, так и доработка существующего кода –

зависит от Ваших возможностей.