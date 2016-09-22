Нужно перенести 5 сайтов на Joomla с различных движков. Более подробное задание отправлю кандидатам. Без предоплаты. Оплату можем разделить на этапы.
Доработка Revive Adserver для загрузки html5-баннеров
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо реализовать следующие функции:
1. Загрузка файлов на сервер.
Рекламодатель присылает нам архив, содержащий стили, js-скрипты и html-код в разных
файлах. Нужно сделать возможной загрузку этих файлов через интерфейс
Revive Adserver.
2. При клике по этому баннеру должен осуществляться переход по ссылке, которая указана в [поле]. Это поле нужно сделать и
написать инструкцию, как пользоваться. А мы напишем требования для
дизайнера – каким образом изменить ссылки в его коде, чтобы наша система
работала с этими ссылками, перенаправляя на, указанный в этом
специальном [поле], адрес.
3. В Revive Adserver ведётся статистика показов и кликов по баннерам. Необходимо реализовать подсчёт этой
статистики применительно к этим html-баннерам.
Поскольку, баннерокрутилкой пользуются неопытные пользователи, нужно сделать, чтобы
всё это происходило в наименьшее количество действий. Возможно, как
написание плагина для Revive, так и доработка существующего кода –
зависит от Ваших возможностей.
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