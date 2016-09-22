Настроить API интеграцию для сайта на WordPress

1. Реализовать интеграцию доставки СДЭК в Вордпресс.

1) Реализовать автоматический расчет стоимости доставки с сайта СДЭК при вводе города (подгружать список городов с Сайта СДЭК) и выводить несколько вариантов доставки для конкретных городов (самовывоз, курьерская доставка, почта).

Уфа – курьерская доставка, самовывоз.

Остальное города России – самовывоз, Почта (в зависимости от того, есть ли в этом городе пункт самовывоза от СДЕК). См.влож.файлы.

2) Реализовать автоматическую передачу информации по заказу в систему СДЭК;

Более подробная информация по интеграции на сайте СДЕК www.edostavka.ru/clients/...

3) То же самое для Pickpoint https://pickpoint.ru/