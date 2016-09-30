Парсинг страницы с одного сайта на другой

Необходимо с это сайта http://www.tks.ru/db/tnved/tree спарсить все данные ТН ВЭД ЕАЭС(На какой сайт парсить в личку скину).

На скриншоте показал что именно нужно http://joxi.ru/D2PKBXVhdKl3Gm , подробности в скайпе обскажу.

Сайт на Битриксе в который надо перенести.