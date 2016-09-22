Поправить выгрузку из 1с в Битрикс

Есть 1с ювелирный магазин, выгрузка происходит через переделанный скрипт стандартной выгрузки в битрикс, после последнего обновления битрикса слетело несколько вещей:

товары деактивируются после загрузки,

остаются только вновь загруженные,

скидка не указана, есть комплект не указано.

Заходим в карточку товаров - пишет - раздел не найден

Заходим в быстрый просмотр - карточка товара есть, но указаны не все характеристики товара, скидка не указана

Автоматически комплекты не составляются

Пропали значки скидки Пропала надпись есть комплект

В умном фильтре пропали : Металл, Вставка, Цвет вставки, Размер, и.т.д

После обмена - создаются дубликаты - разделов

В карточке товаров Скидки нет и указаны не все характеристики товара

Нужен спец по 1с битрикс с опытом по работе с выгрузками

От вас примерная цена и сроки, перед работой дадим ознакомиться с кодом для более точного определения цены и сроков.