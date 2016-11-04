Нужен Хороший программист

Требуется программист для работы в паре с дизайнером при переработке сайта http://b-plitka.ru/. Ниже ссылка на тз( красным выглядит то, что необходимо сделать программисту). На выходе должен быть качественный ресурс. Если неуверенны в себе - не кидайте заявку. Ссылка на тз: http://clip2net.com/s/3CtRLcP