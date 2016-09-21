Исправить работу "фиксированного виджета" в браузерах хром и опера

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки138 просмотров
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Не работает данный плагин. Не фиксируется сайдбар в браузерах опера, хром и фаерфокс. В сафари на Mac os все работает отлично.

https://wordpress.org/plugins/q2w3-fixed-widget/

7 лет назад
maratp
45 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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