Модернизация контентного проекта

Модернизация существующей системы управления контентом.

Улучшение интерфейса

Добавление нового функционала

Изменение алгоритма работы адаптеров (парсеров)

Улучшение алгоритма маппинга данных.

Проект рассчитан на 3-6 месяцев с последующей поддержкой. Ищу человека, который готов вникнуть в проект на длительное время.

Можно парт-тайм.

Кандидаты, оставьте свои контакты, я с вами свяжусь.