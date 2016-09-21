Модернизация контентного проекта

http://www.br.org.ua/ Добавить телефон в шапку сайта. Выделить услуги и программы в меню. На страницы услуг и программ разместить кнопки с призывом к действию, так называемые Action Button. По клику на кнопку - попап с формой обратной связи. На Главной ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Модернизация существующей системы управления контентом.
- Улучшение интерфейса
- Добавление нового функционала
- Изменение алгоритма работы адаптеров (парсеров)
- Улучшение алгоритма маппинга данных.
Можно парт-тайм.
Кандидаты, оставьте свои контакты, я с вами свяжусь.
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