Необходимо дописать сайта, произвести небольшой редизайн, написать не достающие пхп скрипты , дописать формы. текущая версия сайта http://evolitcomp.ru/yaroslav/DAVId/index.html
Перенести админку сайта на Drupal 7 на новую верстку
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Перенести сайта на новую верстку и все его содержимое. Сделан на Drupal 7. Верстка практически идентичная по содержанию, структуре, только обновленные стили и картинки. Сайта voka-stom.ru
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