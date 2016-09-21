Несколько правок на Joomla

Нужно сделать несколько правок на Джомла.

1. Обновить карту метро и прописать все координаты ссылок на страничке diagnosticheskaya(точка)ru/tehosmotry-na-karte-met ro.html

2. Привести в нормальный, ровный вид список на страничке diagnosticheskaya(точка)ru/tekhosmotry-v-rajonakh- moskvy.html

3. Поменять размер заголовка diagnosticheskaya(точка)ru/poleznye-stati.html

4. Есть странички на которых ссылки не выделены, нужно сделать на них отдельный стиль. Либо прописать какой либо из существующих.