PHP скрипт работы с MYSQL

Написан скрипт, который перебирает картинки и выводит только у которых подходящее разрешение. Скрипт со своей задачей справляется, но работает долго. Задача максимально увеличить загрузку страницы с подходящими картинками. [code] 'attachment', 'posts_per_page' => - 1, ); $prepare_attachments = get_posts($whole_args); //проходим ...
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Нужен скрипт который
1. Подключится к двум разным базам
2. Выберет 2 таблицы.
3. Сверит таблицу 1 с таблицей 2. Если в таблице 2 нет каких-то полей из таблицы 1, то добавит их.
4. Перенесет все данные из таблицы 1 в таблицу 2, предварительно очистив ее.
Базы лежат на одном сервере, имена баз и таблиц должны подаваться через параметры.
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