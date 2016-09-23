PHP скрипт работы с MYSQL

Нужен скрипт который

1. Подключится к двум разным базам

2. Выберет 2 таблицы.

3. Сверит таблицу 1 с таблицей 2. Если в таблице 2 нет каких-то полей из таблицы 1, то добавит их.

4. Перенесет все данные из таблицы 1 в таблицу 2, предварительно очистив ее.

Базы лежат на одном сервере, имена баз и таблиц должны подаваться через параметры.