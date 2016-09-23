PHP скрипт работы с MYSQL

Веб-программированиеЗавершен2 заявки175 просмотров
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Нужен скрипт который

1. Подключится к двум разным базам

2. Выберет 2 таблицы.

3. Сверит таблицу 1 с таблицей 2. Если в таблице 2 нет каких-то полей из таблицы 1, то добавит их.

4. Перенесет все данные из таблицы 1 в таблицу 2, предварительно очистив ее.

Базы лежат на одном сервере, имена баз и таблиц должны подаваться через параметры.

PHPMySQL
7 лет назад
nosferat
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
doh_06
37 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
7 лет назад
$20
1 день
Сделал все четко и быстро.
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