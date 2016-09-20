Изменить меню и поправить кнопку на CMS Bitrix

Всем привет. Необходимо доработать интернет магазин. ТЗ скину кандидатам и ссылку на сайт. Начать нужно в ближайшее время. Исполнитель нужен ответственный и адекватный. Работа до полного утверждения и запуска магазина на хостинге. Просьба, не отписываться ...
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