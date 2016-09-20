Изменить меню и поправить кнопку на CMS Bitrix

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки134 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Изменить меню и поправить кнопку на CMS Bitrix

7 лет назад
Periskop_pro
Дмитрий 
40 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
  • Похожие заказы

  • Доработка проекта интернет магазина на опен карт 2,0

    Всем привет. Необходимо доработать интернет магазин. ТЗ скину кандидатам и ссылку на сайт.   Начать нужно в ближайшее время.   Исполнитель нужен ответственный и адекватный.  Работа до полного утверждения и запуска магазина на хостинге.  Просьба, не отписываться ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Небольшая работа по CSS

    Есть форма обратного звонка,  она сейчас  очень маленькая и для пользователя это не удобно.  1) Увеличить форму и ее поля 2)Заменить текст внутри формы на черный или близкий к нему цвет   3) Возможно вы мне сможете  креатив ...

    CSS
    Веб-программирование12 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенос сайта cscart

    Нам нужно    1. Обновить движок. Сейчас Cs-cart 2.0 до 4,3 2. Перенести все товары, категории, статьи и новости сохранив их пути. 3. Наладить систему загрузки - выгрузки товаров (на рассмотрении) 4. Перенести все фильтры с привязками товаров. 5. реализовать ЧПУ ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Ищу программиста по WordPress для правок по сайту Vestast.ru

    Доброго времени суток! Ищу специалиста по WP для правок на сайте Vestast.ru К проекту прикрепляю 2 файла с ТЗ (основное ТЗ + дополнение). Сделать нужно на этой недели (выходные включительно). Оставляйте свои заявки и указывайте стоимость. Спасибо.

    WordPress
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка проекта

    Доработка проекта, php, mysql, js, оплачиваю поэтапно за каждую выполненную задачу Цены знаю, но мелких доработках можно в день заработать 40-50$

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разработать плагин для учёта лицензий на софт (для cms ipb4)

    Написать плагин или доработать уже существующий «commerce» для форумной cms IPB v4 (Invision Power Board 4 ), для учёта лицензий (ключей) пользователей.  Примерный функционал: [list][*]Административная часть: добавление новой лицензии, ключей, список лицензий, список транзакций и несколько других функций. [*]Пользовательская часть: ...

    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Теги к товарам интернет-магазина

    Магазин: http://you2print.ru , задача - добавить к товарам теги. Всего около 5000 товаров, постоянно добавляем сейчас. Укажите цену за 500 товаров обработанных. Формат от вас такой нужен, таблица: код товара1; тег1 код товара1; тег2 код товара1; тег3 и т.д. код товара2; ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка сайта на Битрикс

    Сайт eslidoma.net 1.      Поиск, вместо района сделать метро 2.      Переименовать фильтр в поиск по параметрам 3.      В поиске и в добавлении объединить поля « пешкоми транспортом до метро» в одну выпадающую менюшку 4.      На странице с подробным описанием квартиры:увеличить окно карты так чтобы ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад