Перенос сайта cscart

Доброго времени суток! Ищу специалиста по WP для правок на сайте Vestast.ru К проекту прикрепляю 2 файла с ТЗ (основное ТЗ + дополнение). Сделать нужно на этой недели (выходные включительно). Оставляйте свои заявки и указывайте стоимость. Спасибо.