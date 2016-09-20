Создание макета страницы cs-cart

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка178 просмотров
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Необходимо создать макет страницы на движке cs-cart по прототипу [code]Прототип

[/code], а также реализовать возможность входа/регистрации по номеру телефона. Шаблон базовый cs-cart. 

Без предоплаты, т.к. много жуликов. Есть материал, оплачиваю... 

Уважаемые исполнители, при заявке указывайте стоимость

7 лет назад
avtomakc68
37 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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