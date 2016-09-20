Senior PHP/WordPress Developer

Добрый день!

Компании Qualicart требуется Senior PHP Developer для разработки и последующей поддержки сайтов и приложений на WordPress и WooCommerce.

Требования к кандидатам:

- Знание PHP/MySQL/WordPress

- Знание HTML/CSS/SASS

- Знание JavaScript/jQuery

- Уверенное знание письменного английского, достаточное для чтения документации и прямого письменного общения с клиентами

- Умение работать в команде

График работы и оплата:

Рабочие дни: Пн-Пт

Выходные: Cб-Вс

Начало работы в 11 утра по Киеву.

Шести-часовой рабочий день (по желанию - восьми-часовой)

Оплата почасовая, банковским переводом в USD/EUR.

При необходимости, возможно заключение письменного договора.

Претендентам предлагается рассказать о своих навыках и опыте работы, показать примеры выполненных проектов, рассказать о желаемой длительности рабочего дня и почасовой ставке.

Спасибо!