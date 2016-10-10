Парсер сайта в csv файл

В результате парсинга надо получить файл csv с запятыми, где будут построчно вбиты товары с характеристиками, для последующего импорта в 1С-Битрикс. В процессе работы, у некоторых товаров возможно вылезут доп. характеристики - просто добавляем их в файл след. столбцом.

Парсим категорию сайта, url по запросу.

Структура файла во вложении. Результат работы принимаем в виде готового файла csv с данными. По заливке в битрикс - будет отдельная задача. Если умеете парсить и сможете залить в битрикс - гуд.