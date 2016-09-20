Поисковая часть

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка205 просмотров
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Создание поисковой части на api aviasales, пример search.aviasales.ru, дизайн что то похожее. 

Документация api:  https://support.travelpayouts.com/hc/ru/articles/203956173

Пример:   http://samples.travelpayouts.com/example_avia.php

Оплату произвожу по webmoney: или резервирование на Вашем кошельке необходимой суммы, а по окончании работ сообщения Вам кода протекции. Аванс за работы я не оплачиваю, потому что я научен горьким опытом и хочу пожалеть свои нервные клетки и кормиться "завтра"ками.

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад