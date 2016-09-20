Поисковая часть

Создание поисковой части на api aviasales, пример search.aviasales.ru, дизайн что то похожее.

Документация api: https://support.travelpayouts.com/hc/ru/articles/203956173

Пример: http://samples.travelpayouts.com/example_avia.php

Оплату произвожу по webmoney: или резервирование на Вашем кошельке необходимой суммы, а по окончании работ сообщения Вам кода протекции. Аванс за работы я не оплачиваю, потому что я научен горьким опытом и хочу пожалеть свои нервные клетки и кормиться "завтра"ками.