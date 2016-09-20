Нужен скрипт, который будет выбирать юзеров из БД по определенным критериям и отсылать им письма. Вариантов выбора разных групп юзеров ( т.е. разных запросов) много, около 300. И соответственно и вариантов писем такое же ...
Написать php скрипт авторизации на сайте с помощью curl
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Написать php скрипт авторизации на сайте https://www.decathlon.de/de/loginPage с помощью curl
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