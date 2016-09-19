Нужно написать парсер

Веб-программированиеЗакрыт15 заявок227 просмотров
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Нужно написать парсер 

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Сбер, ВМ, ЯД

Студи не рассматриваются

Просьба писать бюджет

7 лет назад
yares
48 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
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