Оптимизация темы Wordpress

Веб-программированиеЗакрыт2 заявки141 просмотр
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Премиальная тема на основе woocommerce генерирует огромное количество подобного мусора (см. картинку). Один из скриптов в

Это все крайне негативно сказывается на SEO. 

Сейчас работает плагин кеширования W3TC. 

Необходима оптимизация исходного кода – убрать максимально возможно лишний мусор, неиспользуемые скрипты, добиться снижения веса страниц до 100-300 КБ. 

В ответе прошу сразу предлагать возможные варианты реализации и стоимость. 

Тупо-отклики посредников в бан.

WordPress
7 лет назад
guero
Алекс 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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