Не загружается сайт

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Веб-программированиеЗакрыт5 заявок169 просмотров
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Иногда, может раз из 40, не отображаются картинки на сайте и страница не полностью загружается, иногда футер не загружается. Это можно проверить если немного понажимать F5.  Необходимо разобраться в чем проблема.

7 лет назад
24lance
43 годаУкраина
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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