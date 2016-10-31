Создание клиентской и серверной части веб-сайта

Необходимы программисты для написания клиентской и серверной части сайта. Бэк-энд будет работать с использованием rest API, для фронта допустимо использовать любые технологии.

Для рассмотрения вашей кандидатуры просьба указывать в комментариях скайп и стак технологий, которыми вы владеете (примеры использования в действующих проектах приветствуются). Ознакомиться с с ТЗ и продолжить обсуждение потенциальной работы (оплата, сроки) по проекту будет возможно уже в скайпе.

ЖЕЛАТЕЛЬНО фрилансер с Киева , для обсуждение проекта в живую