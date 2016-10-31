Создание клиентской и серверной части веб-сайта

replaywheel.ru/en/ была реализована версия АНГЛ языка для сайта. 1. Переведено не все. - replaywheel.ru/en/buyers вот такие огрехи. 2. В админке пропал список страниц. - В админке нет списка страниц и модулей для АНГЛ версии сайта. 3. В галерее АНГЛ версии ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимы программисты для написания клиентской и серверной части сайта. Бэк-энд будет работать с использованием rest API, для фронта допустимо использовать любые технологии.
Для рассмотрения вашей кандидатуры просьба указывать в комментариях скайп и стак технологий, которыми вы владеете (примеры использования в действующих проектах приветствуются). Ознакомиться с с ТЗ и продолжить обсуждение потенциальной работы (оплата, сроки) по проекту будет возможно уже в скайпе.
ЖЕЛАТЕЛЬНО фрилансер с Киева , для обсуждение проекта в живую
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