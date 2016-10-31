Создание клиентской и серверной части веб-сайта

Веб-программированиеЗавершен3 заявки220 просмотров
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Необходимы программисты для написания клиентской и серверной части сайта. Бэк-энд будет работать с использованием rest API, для фронта допустимо использовать любые технологии.

Для рассмотрения вашей кандидатуры просьба указывать в комментариях скайп и стак технологий, которыми вы владеете (примеры использования в действующих проектах приветствуются). Ознакомиться с с ТЗ и продолжить обсуждение потенциальной работы (оплата, сроки) по проекту будет возможно уже в скайпе.

ЖЕЛАТЕЛЬНО фрилансер с Киева , для обсуждение проекта в живую

7 лет назад
Infonode
Лера 
36 летУкраина
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад
1 отзыв
Выбранный исполнитель
vlad333
45 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$120
10 дней
Заказ выполнен
Заказ оплачен.
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