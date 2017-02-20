Доработать модуль External Link Page для Drupal 6

Привет! Есть такой модуль - External Link Page https://www.drupal.org/project/ext_link_page - заменяет путь всех внешних ссылок и пускает их через промежуточную страницу. Нужно к функционалу модуля добавить возможность указывать домены исключения, которые не нужно обрабатывать (фактически, нужно считать из внутренними ссылками). Админка не нужна, могу добавлять домены в файле модуля. Нужна модификация версии модуля для Drupal 6. Скачать версию для шестерки можно здесь - https://www.drupal.org/project/ext_link_page/releases?api_version%5B%5D=87