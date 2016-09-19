Доработка сайта на самописной CMS

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок162 просмотра
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Необходимо внести доработки на сайте, построенном на самописной CMS. Доработки касаются не только программной части, но и верстки. То есть важно не просто разбираться в чужом коде, но еще и умение верстать. 

Подробности скину лично.

7 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
день назад