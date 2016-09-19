Необходимо создать лунный калькулятор на php, в котором: В текстовых полях задаются следующие данные: 1. Геокоординаты (долгота, широта в градусах с долями - как на гугл-картах) 2. Дата в виде 2016-09-19 3. Часовой пояс в виде UTC +3:00 ...
Создание веб-сервисов и логики, разработка на perl для системы OTRS
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Необходимо добавить несколько веб-сервисов в системе OTRS.
Оплата за единицу функциональности/веб-сервис.
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