Создание веб-сервисов и логики, разработка на perl для системы OTRS

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка130 просмотров
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Необходимо добавить несколько веб-сервисов в системе OTRS.

Оплата за единицу функциональности/веб-сервис. 

Perl
7 лет назад
zzz3ddd
36 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад