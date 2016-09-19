Доработка интернет-магазина по шинам и дискам Drupal 7

Нужно доработать интернет-магазин new.shdvor.ru, разобраться с кодом, доделать, осуществлять дальнейшую поддержку и доработки. Стоимость обсуждается по сложности индивидуально. Возможно переделка модулей по новый вид на свое усмотрение, чтобы улучшить качество и функциональностьЧто нужно:

- Разобраться с кодом

- Доделать подбор по "марке авто"

- Доделывать некоторые моменты по выводу товаров в выводах views

- Есть импорт с 1С и экселя, нужно с ним разобраться и доделать или переделать (вплоть до переделки части функционала) на корректный.

В общем нужен опытный программист, с хорошим знанием Drupal 7, импортом товаров из 1С, CSV