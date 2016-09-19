Плагин My-Popap выводится на всех страницах сайта. необходимо уменьшить видимость крестика в верхнем правом углу. Сделать его менее заметным.
Доработка интернет-магазина по шинам и дискам Drupal 7
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно доработать интернет-магазин new.shdvor.ru, разобраться с кодом, доделать, осуществлять дальнейшую поддержку и доработки. Стоимость обсуждается по сложности индивидуально. Возможно переделка модулей по новый вид на свое усмотрение, чтобы улучшить качество и функциональностьЧто нужно:
- Разобраться с кодом
- Доделать подбор по "марке авто"
- Доделывать некоторые моменты по выводу товаров в выводах views
- Есть импорт с 1С и экселя, нужно с ним разобраться и доделать или переделать (вплоть до переделки части функционала) на корректный.
В общем нужен опытный программист, с хорошим знанием Drupal 7, импортом товаров из 1С, CSV
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