Парсинг данных с интернет магазинов

Веб-программированиеЗавершен2 заявки186 просмотров
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Есть 3 задания на парсинг данных:

1. Донастроить Total Import Pro Version number 2.2 на движке Opencard 2.1.0.2 (тотал дописывали, в данный момент не работает автоматическая загрузка в указанный период да и не понятно все грузится или нет)

2. Сделать парсинг с сайта http://mirseifov.kz/ - парсинг должен работать автоматически в заданное время.

3. Сделать парсин с каталога - http://hatber.kz/catalog/categorys - также должен работать автоматически

Заявки рассматриваются только с опытом работы! Указывайте цену и срок.

7 лет назад
Askhat
Аскар 
41 годКазахстан
15 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
hiberok
37 летПольша
15 лет в сервисе
Был
7 минут назад
7 лет назад
$130
6 дней
Все работает отлично! Всегда на связи. Сделал работу даже раньше. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество :)
Все в лучшем виде. Никаких проблем, отличный заказчик. Рекомендую, оценка максимальная!
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