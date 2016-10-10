Парсинг данных с интернет магазинов

Есть 3 задания на парсинг данных:

1. Донастроить Total Import Pro Version number 2.2 на движке Opencard 2.1.0.2 (тотал дописывали, в данный момент не работает автоматическая загрузка в указанный период да и не понятно все грузится или нет)

2. Сделать парсинг с сайта http://mirseifov.kz/ - парсинг должен работать автоматически в заданное время.

3. Сделать парсин с каталога - http://hatber.kz/catalog/categorys - также должен работать автоматически

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