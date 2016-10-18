Парсер-сервис для сбора статистики из Я.Метрики

Веб-программированиеЗавершен4 заявки211 просмотров
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Добрый день.

Задача стоит следующего плана:

Нужно проследить в динамике изменение посещаемости пула статей с сайта на WP, которые опубликованы за определенный период времени.

Пример: для статей, опубликованных за май 2015 года нужно составить таблицу посещаемости этих статей в первый месяц после публикации, 2ой, 3ий и так до текущего или заданного промежутка времени.

Пул статей может быть как за месяц, так и за полгода, так и за год.

Статистики посещаемости достаточно с разбивкой по месяцам

В идеале процесс разбить на этапы:

1. Парсинг урлов статей исходя из заданного периода публикации

2. Предоставление полученного списка урлов с возможностью удалить ненужные урлы

3. Парсинг статистики посещаемости  с Метрики для заданного пула урлов за заданный промежуток времени

4. Предоставление данных  со следующей инфой:

  -выбранный период публикации статей

  -число статей

  -табличка месяц-посещамость

В Метрике уже сейчас можно выбирать сегменты в 20 статей и отслеживать по ним посещаемость, но:

1. Статей в нужный период может быть больше 20

2. Чтобы собрать этот пул статей, нужно в админке WP ручками копировать урлы для дальнейшего закидывания их в метрику? что долго и неудобно - хочется этот процесс  ускорить и упростить.

Интересны примерные сроки и цены для реализации подобной задумки.

7 лет назад
Alex_Di
38 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
5 лет назад
Выбранный исполнитель
PHPShell
Сергей 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
26 отзывов(-2)
7 лет назад
$10
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Заказчик очень ответственный, постановка задачи на 5+. Рекомендую.
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