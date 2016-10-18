Парсер-сервис для сбора статистики из Я.Метрики

Добрый день.

Задача стоит следующего плана:

Нужно проследить в динамике изменение посещаемости пула статей с сайта на WP, которые опубликованы за определенный период времени.

Пример: для статей, опубликованных за май 2015 года нужно составить таблицу посещаемости этих статей в первый месяц после публикации, 2ой, 3ий и так до текущего или заданного промежутка времени.

Пул статей может быть как за месяц, так и за полгода, так и за год.

Статистики посещаемости достаточно с разбивкой по месяцам

В идеале процесс разбить на этапы:

1. Парсинг урлов статей исходя из заданного периода публикации

2. Предоставление полученного списка урлов с возможностью удалить ненужные урлы

3. Парсинг статистики посещаемости с Метрики для заданного пула урлов за заданный промежуток времени

4. Предоставление данных со следующей инфой:

-выбранный период публикации статей

-число статей

-табличка месяц-посещамость

В Метрике уже сейчас можно выбирать сегменты в 20 статей и отслеживать по ним посещаемость, но:

1. Статей в нужный период может быть больше 20

2. Чтобы собрать этот пул статей, нужно в админке WP ручками копировать урлы для дальнейшего закидывания их в метрику? что долго и неудобно - хочется этот процесс ускорить и упростить.

Интересны примерные сроки и цены для реализации подобной задумки.