Внести правки на сайте Joomla 3 (интернет-магазин)

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок134 просмотра
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Доброго времени суток!

На сайт http://kuhni-tolyatty.ru/ нужно внести ряд правок:

1. На страницах категорий сделать вывод товаровhttp://kuhni-tolyatty.ru/katalog/kukhni

http://kuhni-tolyatty.ru/katalog/shkafy

2. На страницах категорий тег

вывести перед выводом всеми товарами, сразу после хлебных крошек. https://yadi.sk/i/Xv1Qu8hPvKtex

Правки мелочные. Укажите стоимость и срок исполнения. Спасибо.

Joomla
7 лет назад
WebAero
34 годаСША
14 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
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