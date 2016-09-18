Создание фильтра на сайте и размещение товара на сайте по примеру

добрый день , нужно создать фильтр и разместить товар по примеру который будет находится во вложении.

в файле подробно расписано что именно и какие именно фильтры нужно сделать и как они должны выглядеть(можно оговорить)

расположение товара: во вложенном файле так же подробно расписано как должен располагаться товар и какое описание он должен иметь ( можно оговорить если что то будет не понятно из файла)