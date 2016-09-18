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Создание фильтра на сайте и размещение товара на сайте по примеру
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
добрый день , нужно создать фильтр и разместить товар по примеру который будет находится во вложении.
в файле подробно расписано что именно и какие именно фильтры нужно сделать и как они должны выглядеть(можно оговорить)
расположение товара: во вложенном файле так же подробно расписано как должен располагаться товар и какое описание он должен иметь ( можно оговорить если что то будет не понятно из файла)
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