Доработка оптимизация сайта на БИТРИКС

На сайт sa## mogon#kupit ru (Joomla 3 + Virtuemart) требуется установить и настроить шаблон [url=http://cmsheaven.org/templates/joomla/js-megadeal-ii/]cmsheaven.org/templates/j...[/url] (совместим с Виртуемартом) Кто возьмется оперативно сделать?
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Пожалуйста ознакомьтесь с ТЗ и пишите цены
Создаем интернет-магазин электроинструментов
Было принято использовать готовое решение http://optimus.aspro-demo.ru/ с покупкой лицензии 1с-битрикс - Бизнес
произведены подготовительные работы для СЕО , сборы семантики и написание тз и т.д.
Уже куплена лицензия Битрикс пакет "Бизнес", так же было оплачено готовое решение!
установили решение на хостинг и привязали домен
сайт siltools.ru
Нужно доработать это решение http://optimus.aspro-demo.ru/ в соответствии с ТЗ
ТЗ во вложенных файлах
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