Доработка оптимизация сайта на БИТРИКС

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки211 просмотров
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Было принято использовать готовое решение http://optimus.aspro-demo.ru/ с покупкой лицензии 1с-битрикс - Бизнес

произведены подготовительные работы для СЕО , сборы семантики и написание тз и т.д.

Уже куплена лицензия Битрикс пакет "Бизнес", так же было оплачено готовое решение! 

установили решение на хостинг и привязали домен

сайт siltools.ru

Нужно доработать это решение http://optimus.aspro-demo.ru/ в соответствии с ТЗ 

ТЗ во вложенных файлах 

7 лет назад
Mishyas
Михаил 
37 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
месяц назад
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