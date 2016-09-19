Поправить косяк с custom post (Wordpress)

Веб-программированиеЗавершен5 заявок155 просмотров
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Всем доброе время суток.

Есть на сайте custom post, у него есть отдельные категории. нужно настроить нормальный вывод этого всего.

Более подробно опишу в личке.

WordPress
7 лет назад
ivandobychin
Иван 
29 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
Выбранный исполнитель
wpmax
30 летУкраина
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
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1 день
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