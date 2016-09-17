Разобраться с сайтом, исправить ошибки с robots.txt

Добрый день. Есть молодой сайт, не продвигаемый. Вебмастер яд и гугл выдаёт некоторые недочёты. Необходимо разобраться и объяснить мне дальнейший процесс работы. Возможно будут ещё какие то просьбы с настройкой сайта, решим по ходу. Бюджет не большой. Предлагайте свою цену.