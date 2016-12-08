Срочно – доработка проекта

Поджимают сроки, поэтому к текущему программисту, который делает свой функционал, необходим другой человек на иной функционал. Работать нужно параллельно, координация через меня. Я прямой заказчик, я принимаю работу и оплачиваю.

Нужно сделать в проекте:

- биллинг (paypal, payanyway, yandex), автоактивация и приостановление учетных записей пользователей

- раздел "мои покупки" у пользователя

- партнерская программа (начисление партнерам установленного процента за оплату реффералов)

- несколько доделок и исправление нескольких ошибок

Требования: заполненный профиль, специализация – программирование, большое количество положительных отзывов.

По работе: делать нужно максимально быстро, валидный код с комментированием.

Плачу хорошо за хорошую быструю работу. Бюджет обсуждается по каждой задаче.